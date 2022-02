Az élet nem áll meg: kisbaba született az óvóhelyként használt kijevi metróban

Az ukrán főváros heves bombázások és lövések helyszíne, az emberek nagy része a kijevi metróba menekült.

Az Euromaidan Press Twitter-bejegyzése szerint a kisbabát Miának hívják.

(A teljes fotó a képre kattintással látható.)

A baby was born in Kyiv subway, now being used as a bomb shelter, overnight on Feb. 25.Amid ongoing air raids as part of Russia’s war against Ukraine, people all across the country have been taking shelter underground and in subway stations. pic.twitter.com/G0RalS98EL