Nagyon furcsa csatát sikerült levideózni Kijev körül

Az orosz-ukrán konfliktus talán eddigi legfurcsább ütközetéről jelent meg az elmúlt órákban egy videó Twitteren. Úgy tűnik, egy ukrán Kozak 4x4-es próbál egy géppuskával semlegesíteni egy páncélozott Sztrela-10-es légvédelmi járművet, majd amikor nem jár sikerrel, egyszerűen félreáll a páncélos útjából. Simán elképzelhető, hogy véletlenül két ukrán harcjármű „ütközött meg” Kijev körül.

Az alábbi felvételt Obolonban, Kijev külvárosában rögzítették, valószínűleg tegnap:

Can someone explain this? What am I looking at? pic.twitter.com/Ml5jBPMdpO — Unreed (@Unreed) February 26, 2022

Az látható rajta, hogy egy ukrán Kozak 4x4-es egy szovjet gyártmányú Sztrela-10-es légvédelmi járművet észlel, hátrál, ahogy az közeledik, tüzet nyit rá torony-géppuskájával, aztán eláll az útjából és egyszerűen tovább engedi. Bizarr felvétel, elsőre elég nehéz kisilabizálni, hogy mi történhetett rajta.

Obolont tegnap reggel érték el az oroszok, kezdetben arról lehetett híreket olvasni, hogy hatalmas páncélostámadás készül a városnegyed ellen északi irányból. Meg is jelentek rövidesen a felvételek arról, hogy MT-LB-k, illetve MT-LB-kre épített Sztrela-10-es légvédelmi rakétarendszerek rongyolnak át a paneltömbök közt. Egy ilyen jármű agyon is nyomott egy civil autót, ami hatalmas közfelháborodást váltott ki.

Közben az ukránok arról is tájékoztatást adtak ki, hogy orosz szabotőrök civil, illetve zsákmányolt ukrán katonai járművekkel, ukrán katonai egyenruhában a városközpont felé haladnak. Le is lőttek pár ilyen „szabotőrt” – akikről máig nem tudni, hogy valóban orosz katonák voltak-e vagy csupán visszavonuló ukránok.

Mára már kezd körvonalazódni, hogy mi történhetett. Valószínű, hogy a közelgő orosz páncélosok hírére a külvárosban felállított ukrán mobil légvédelmi egységek visszavonultak a város belterületére. A várost védő ukrán katonákat arról informálták, hogy orosz páncélos támadás készül ellenük, ezért a visszavonuló légvédelmi járműveket orosz harcjárműveknek nézték. A szovjet gyártmányú Sztrela-10-eseket mind Oroszország, mind Ukrajna használja.

Valószínű, hogy ennek a Kozaknak a személyzete is azt hitte, hogy támadó orosz harcjárművel állnak szemben, ezért lőttek rá. Amikor az közelebb ért, jó eséllyel meglátták rajta az ukrán felségjelzést, aztán tovább engedték.

Van egy olyan, alternatív elmélet is, amely szerint az oroszok valójában elfoglalták a Sztrelákat és arra akarták használni őket, hogy szabotőröket juttassanak be a városközpontba. Egy ilyen szabotőr nyomta szét a civil járművet is tegnap az elmélet szerint. Ez a mai ismeretek szerint már nem túl valószínű.

Érdemes a „csatában” résztvevő fegyverzetről is ejteni egy szót. A Kozak 4x4-esek 7,62-es vagy 12,7 milliméteres géppuskákkal vannak felszerelve, a Sztrela-10-es viszont egy páncélozott jármű, ezért különösen az alacsonyabb kaliberű, 7,62-essel nehéz benne kárt tenni. Látszik is a videón, hogy gond nélkül tovább haladt. A Sztrela-10-es pedig csupán egy légvédelmi rakétaindítóval van felszerelve, nem képes földi célpontoknak tüzet viszonozni. Esélyes, hogy ezért is fogta menekülőre a személyzet a közelgő orosz tankok hírére.

Címlapkép: Valentin Sprinchak\TASS via Getty Images