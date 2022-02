Orosz-ukrán háború – Hogy áll a frontvonal vasárnap este?

Vasárnap estére az oroszok teljesen bekerítették Kijevet. A Harkov elleni gyalogsági offenzíva úgy tűnik, kudarcot vallott. Délen nagyon erősen törnek előre az oroszok – a délnyugati ék már Mikolaivnál jár, a délkeleti pedig Bergyanszknál. Mariupol, Szumi, továbbra is támadás alatt.

Vitali Klicskó kijevi polgármester ma bejelentette: az oroszok bekerítették a fővárost, senki nem tud többé menekülni. A nap folyamán a város ellen felvonult orosz deszantosok súlyos veszteségeket szenvedtek, de folyamatosan közeledik az orosz haderő a városközpont felé.

Wow that Russian VDV column in Bucha was destroyed apparently by artillery or MLRS fire, including BTR-82A, BMD-2, R-419MA1, BTR-D, and other vehicles. https://t.co/nMNe9ZrIf9 — Rob (Lee) February 27, 2022

Harkovban délelőtt komoly harcok voltak. Az oroszok gyalogság – köztük látszólag szpecnazosok -, könnyű katonai járművek fedezete alatt megindultak a központ felé. A támadást az ukránok visszaverték.

Ongoing fighting in Kharkov pic.twitter.com/9UqmONa58G — Rob (Lee) February 27, 2022

Érdemes megjegyezni, hogy az offenzívában résztvevő gyalogosok sem páncélosoktól, sem légierőtől, sem tüzérségtől nem kaptak támogatást, az oroszok szerint azért, mert kímélni akarták a civil lakosságot. Így viszont nem meglepő, hogy kudarcot vallott a támadásuk Ukrajna második legnagyobb városa ellen.

Úgy tűnik, az oroszok offenzívája továbbra is délen a legerősebb. Herszont még nem vették be, de már Mikolajivot is támadás alá vették, illetve felvonultak Bergyanszk ellen. Herszon térségében történt meg az első hivatalosan is megerősített TB2-es dróntámadás is egy orosz konvoj ellen.

Ukrainian Bayraktar-TB2 strike on Russian convoy #ukraine — Rob (Lee) February 27, 2022

Most így áll a frontvonal. Azért látható, hogy az oroszok folyamatosan nyomulnak előre, még akkor is, ha a vártnál sokkal jelentősebbek a veszteségeik.

Fotó: Wikimedia Commons

Címlapkép: Michael Nigro/Pacific Press/LightRocket via Getty Images