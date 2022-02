Úgy néz ki, mégsem haltak meg a Kígyó-sziget posztumusz kitüntetett védői

Korábban az a hír terjedt el, hogy a román partokhoz közeli kis sziget 13 védője

Orosz hadihajó, menj a faszba!

felkiáltással küldte el az őket megadásra felszólító orosz katonákat, majd mind áldozatul esett a sziget védelméért.

Most viszont úgy tűnik, hogy az ukránul Zmiinyinek nevezett szigeten szolgáló katonák nem haltak meg, hanem orosz fogságba kerültek, és Szevasztopolba vitték őket.

Az ukrán határőrség nemrég megerősítette, hogy a 13 ukrán katona életben van.

⚡️Snake Island defenders who told the Russian navy ‘go f*ck yourself’ may still be alive, Ukraine’s State Border Guard Service says. As previously reported, on Feb. 24, Russian forces fired from naval weapons and combat aircraft on Ukrainian soldiers and captured the island.