Üzent az oroszoknak a rettegett Azov zászlóalj

Mióta február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, vegyes híreket lehetett hallani a nemzeti gárda Azov zászlóaljával kapcsolatosan. Korai hírek arról szóltak, hogy a zászlóalj nagy része megsemmisült, miután bázisaikat Iszkander-rakétákkal lőtték szét az oroszok. A közösségi médiában inaktív volt a nemzeti gárda „elit” egysége, egészen mostanáig. Egy angol nyelvű üzenetet tettek közzé.

The situation in Mariupol: The military forces of Ukraine continue to protect the city from Russian invadors and do not let them to enter the city. We promise that every Russian soldier, who came to Ukraine for murders and destruction would be destroyed itself instead.