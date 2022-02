Európát fenyegeti a csecsen vezető: "február 31." a határidő

Boris Johnson brit miniszterelnöknek, Liz Truss brit külügyminiszternek, Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének és Josep Borrell európai diplomáciai vezetőnek „február 31-ig” vissza kell vonnia az ukrajnai hadművelet miatt Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatos nyilatkozatát, ellenkező esetben Csecsenföld megtorló intézkedéseket vezet be ellenük

- fenyegetőzött közleményében Kadirov.

Emellett "a fenti személyek kijelentéseinek pimasz és nagyképű volta" miatt fenntartja magának a jogot az alábbi szankciók kiszabására:

Korábban Kadirov kijelentette, hogy részt vesznek az Ukrajna elleni háborúban és teljesítik Putyin parancsait. Csecsenföld fővárosában, Groznijban 12 ezer önkéntes gyűlt össze Kadirov fegyveres erőinek harcosai közül. Kijelentette, hogy ezek a biztonsági erők készek részt venni bármilyen orosz "különleges műveletben", és felszólította Ukrajna jelenlegi elnökét, Volodimir Zelenszkijt, hogy kérjen bocsánatot orosz kollégájától, Vlagyimir Putyintól. Hogy pontosan miért kell bocsánatot kérnie, Kadirov nem részletezte.

