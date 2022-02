Japán nem engedi, hogy Amerika nukleáris fegyvereket telepítsen oda Oroszország miatt

Japán nem egyezhet bele abba, hogy az Egyesült Államok nukleáris fegyvereket tároljon területén Oroszország elrettentésére - szögezte le hétfőn a japán miniszterelnök a kelet-ázsiai ország parlamentjében.

Ahogyan arról már beszámoltunk, Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap délután készültségbe helyezte az orosz nukleáris elrettentő erőket. A NATO főtitkára, Jens Stoltenberg szerint az orosz erők nukleáris erők Putyin által elrendelt készültsége "veszélyes és felelőtlen".

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egy vasárnapi tévéadásban azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy atomfegyvereket telepíthene Ukrajnába.

A Rosszija-1 tévécsatorna Este Vlagyimir Szolovjovval című műsorában a szóvivőnő azt mondta: "az Egyesült Államok már számos európai ország területére telepítette nukleáris fegyvereit. Nem Franciaországról és Nagy-Britanniáról van szó, amelynek saját nukleáris fegyverei vannak. Olaszországban és több más országban van amerikai nukleáris fegyver, de ezekhez ezek az országok nem férnek hozzá. Ott mindent az Egyesült Államok irányít. Hogy ez (az atomfegyver) Ukrajnában is megjelenjen, ez lenne a leghőbb vágya"- hangoztatta Marija Zaharova.

Kisida Fumio japán miniszterelnök kiemelte, hogy hazája továbbra is elkötelezett "a három nukleáris elv" mellett, azaz nem állít elő, nem birtokol, és nem enged a területére atomfegyvereket.

Vasárnap a miniszterelnök telefonon egyeztetett elődjével, Abe Sindzóval. A volt miniszterelnök egy biztonságpolitikai témájú televíziós műsorban úgy vélekedett, hogy a jelenlegi helyzetben nem lehet tabuként kezelni bizonyos kérdéseket. "Meg kell érteni, miként tartják fenn a biztonságot a világban" - fogalmazott, hozzátéve, hogy "beszélni kell a valóságról, amelyben élünk".

Hangsúlyozta azonban azt is, hogy Japánnak - atomtámadások elszenvedőjeként - az atomfegyverek megsemmisítéséért kell küzdenie.

Kanda Maszato, a pénzügyminisztérium valutapolitikáért felelős helyettes vezetője újságíróknak azt mondta: Japán az Oroszországot érintő szankciókkal kapcsolatban szorosan együttműködik a világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7-csoport többi tagjával annak érdekében, hogy a büntetőintézkedések hatásosak legyenek.

Hétfőn Vivian Balakrisnan szingapúri külügyminiszter a parlamentben közölte: hazája kiviteli tilalmat fog elrendelni olyan termékekre, amelyeket "fegyverként lehet alkalmazni" az ukrán nép elleni károkozásra és leigázásra.

Dél-Korea szintén szigorít az Oroszországba irányuló exporton, megtiltva a stratégiai cikkek kivitelét, és csatlakozik a nyugati országok döntéséhez, amely kizárja a legjelentősebb orosz bankokat a SWIFT bankközi kommunikációs rendszerből - jelentette be az ország külügyminisztériuma hétfőn.

Szöul a stratégiai olajtartalékok további felszabadításáról is döntést hozott a nemzetközi energiapiac stabilizálása érdekében, és fontolóra vett további intézkedéseket is, például cseppfolyós földgáz viszonteladását Európába.

A tárca vonatkozó közleményében elítélte az orosz hadműveletet, és közölte azt is, hogy Dél-Korea növeli az Ukrajnának szánt humanitárius segélyt is, és erről tájékoztatta az Egyesült Államokat is.

