Úgy néz ki, eddig tartott a „humánus” invázió: rakétatüzérséggel lövik az oroszok Harkov lakónegyedeit

Egészen idáig úgy tűnt, az orosz inváziós sereg próbálja kímélni a civil lakosságot Ukrajnában, most úgy néz ki, ez megváltozott. Az orosz tüzérség tüzet nyitott Harkov lakónegyedeire, rengeteg a civil áldozat.

Ma délután tüzet nyitott az orosz tüzérség Harkov lakónegyedeire. Az elmúlt napokban is történtek kisebb tüzérségi csapások, de ezek látszólag nem direkt civil célpontokra mentek. Most rengeteg videó került fel a netre – még oroszbarát oldalakon is – arról, hogy Gradokkal lövik szét a harkovi panelházakat.

More footage of today's MLRS shelling of the residential areas in Kharkiv. pic.twitter.com/KT1aqLDOTn — ZOKA (@200_zoka) February 28, 2022

Kharkiv.Russian BM-21 Grad liberate Ukrainians from their lives and properties pic.twitter.com/dnm19eweXz — ZOKA (@200_zoka) February 28, 2022

Rengeteg olyan videó is van, hogy a támadás után halott, megcsonkított civilek hevernek Harkov panelei közt, ezeket kegyeleti okokból nem közöljük, de úgy tűnik, rengeteg az áldozat.

Az orosz félnek eddig deklarált szándéka volt, hogy el akarják kerülni a civil áldozatokat az invázió során. Ezért nem lőttek tüzérséggel olyan területeket direktbe, ahol magas volt a civilek koncentrációja, nem szőnyegbombáztak, nem használtak termobárikus fegyvereket, rakéta-sorozatvetőket. Ez azt is eredményezte, hogy az orosz katonáknak tüzérségi- és légi támogatás nélkül, könnyű fegyverekkel kellett harcolniuk a városokban, amely miatt számos támadás kudarcot vallott.

Persze voltak civil áldozatok eddig is, de szándékosan idáig nem lőttek az oroszok deklaráltan, nagy tömegben civilekre.

Most úgy tűnik, az inváziós erők megelégelték a veszteségeket és stratégiát váltottak. Nem tudni még, hogy a lakónegyedre való tűzparancs egy helyi műveleti parancsnok elpattant indulatainak az eredménye-e, vagy parancsot kapott-e a teljes inváziós sereg arra, hogy civil célpontokat bombázzanak. Ha az utóbbi a helyzet, várhatóan nagyon durván meg fognak ugrani ennek a háborúnak a halálos áldozatai.

Végül érdemes megjegyezni, hogy az is lehet, hogy a tüzérségi támadást kivitelező személyzet elszámolta magát és "véletlenül" zúdítottak masszív rakétatüzet Harkov panelházaira, de ez nem tűnik túl valószínűnek.

Címlapkép: Valery Matytsin\TASS via Getty Images