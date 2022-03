300 fehérorosz tank sorakozott fel Ukrajna mellett

Ukrajna azzal vádolja Oroszországot, hogy "szándékos provokációra" készül, hogy igazolja a fehérorosz csapatok bevonulását. Oroszország és Fehéroroszország közös hadgyakorlatokat tartott az Ukrajna elleni orosz inváziót megelőző napokban, és a két ország szövetséges maradt.

Az ukrán hírszerzés szerint mintegy most 300 fehérorosz tank van az ország ukrán határának közelében.

Lukasenka, Fehéroroszország elnöke egy olyan Ukrajna-térkép előtt tartott ma előadást, amely négy részre van osztva. Önmagában már ez is érdekes, viszont úgy néz ki, több, még egyelőre csak tervezett orosz hadművelet is látható rajta.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM