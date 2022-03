Drámai felvételeken az ukrán ellenállás: orosz katonai járművekkel szállnak szembe a civilek

Korábban már beszámoltunk arról videóról, amelyen ukrán civilek próbálják megakadályozni az orosz tankok előrenyomulását az északkelet-ukrajnai Bahmacsban, most pedig a délkelet-ukrajnai Melitopolból érkeztek drámai felvételek az ukrán ellenállásról.

A friss felvételeken ukránok láthatóak, amint megpróbálják blokkolni az orosz katonai járműveket. Az egyik videón a tüntetők kiabálás és lövések közepette tolják vissza a járműveket.

WATCH: Ukrainian citizens stop a Russian convoy from advancing in Melitopol pic.twitter.com/dUyeaUm1gM

Protesters in Melitopol, Ukraine, used their bodies to block Russian military vehicles driving through the city pic.twitter.com/FtvfIZpWex