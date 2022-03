Oroszország rakétacsapást mért Harkovra - Kuleba teljes elszigetelést követel a "barbár" támadás után

Kuleba korábban a Twitteren tette közé posztját, amelyben további nemzetközi szankciókat sürgetett Oroszországgal szemben a Harkovot ért "barbár" támadás után.

Putyin képtelen megtörni Ukrajnát. Dühből újabb háborús bűnöket követ el, ártatlan civileket gyilkol

- írta Kuleba a közösségi médiában. Hozzátette, a Nyugat növelje a nyomást, szigetelje el teljesen Oroszországot.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n