Stoltenberg: a NATO és Lengyelország sem küld vadászgépeket Ukrajnába

A NATO, ezen belül Lengyelország sem küld repülőgépeket Ukrajnába, mert ez katonai beavatkozást jelentene a konfliktusba, melynek az észak-atlanti szövetség nem részese - jelentette ki egybehangzóan Andrzej Duda lengyel elnök és Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára kedden közös lengyelországi sajtótájékoztatójukon.

Korábban az ukrán parlament azt állította, hogy Lengyelország, Bulgária és Szlovákia is vadászgépeket küld Ukrajnába, az ukrán haderő arról is írt, hogy a lengyelek katonai bázisait is használhatja az ukrán légierő.

Korábban Josep Borrell EU-s külügyi főképviselő is arról beszélt, hogy az unió vadászgépeket vásárol Ukrajnának:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 27. Az Európai Unió vadászgépeket vásárol Ukrajnának

A harci repülőgépek esetleges ukrajnai szállítását és lengyelországi repülőterek igénybevételét tudakoló újságírói kérdésre reagálva Stoltenberg elmondta: a NATO szolidárisan kiáll Ukrajna mellett, humanitárius és fegyverszállítmányokat is küld neki. Hangsúlyozta azonban, hogy a szövetség nem akar a konfliktus részese lenni.

Ezért nem áll szándékunkban bármilyen fegyveres erő küldése Ukrajnába, és repülőket sem küldünk az ukrán légtérbe

- jelentette ki.

Stoltenberg nyilatkozatát Duda is megerősítette, hozzátéve: harci repülőgépek küldése a NATO beavatkozását jelentené az Ukrajnában zajló konfliktusba, amelynek az észak-atlanti szövetség nem részese.

Az nem világos, hogy a NATO döntéshozói szerint az ukrán légierőnek való vadászgép-küldés miért számít beavatkozásnak és a szárazföldi fegyveres erők felszerelése páncéltörő fegyverekkel miért nem az.