Viharos gyorsasággal hátráltak meg a franciák az orosz fenyegetésre

Bruno Le Maire kijelentette, a háború kifejezés használata nem volt helyénvaló, és nem felel meg Franciaország de-eszkalációs stratégiájának.

Nem állunk konfliktusban az orosz néppel

- mondta Le Maire az AFP-nek adott nyilatkozatában.

A visszakozásra röviddel azt követően került sor, hogy Dmitrij Medvegyev rövid, de annál lényegre törőbb történelemórát tartott a Twitteren. Előbb rendre utasította a francia döntéshozókat, majd arra emlékeztette őket, hogy az emberiség története során a gazdasági háborúk gyakran váltak igazi háborúkká.

Ma egy francia miniszter kijelentette, gazdasági háborút hirdettek Oroszország ellen. Vigyázzanak a nyelvükre, uraim! És ne felejtsék el, hogy a történelemben a gazdasági háborúk elég gyakran váltak valódi háborúkká – írta Twitteren Dmitrij Medvegyev.

Today, some French minister has said that they declared an economic war on Russia. Watch your tongue, gentlemen! And don’t forget that in human history, economic wars quite often turned into real ones