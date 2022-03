Elárulták Putyint a saját titkosügynökei? - Ukrajna azt állítja, segítettek

Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint megölték a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meggyilkolására küldött, Kadirov csecsen vezetőhöz hű erőket Kijev külterületén. Állításuk szerint erre annak köszönhetően kerülhetett sor, hogy a KGB-utód FSZB orosz titkosszolgálat háborút ellenző ügynökeinek összeesküvése és leleplezése meghiúsította a csecsen harcosok tervét - számolt be a Times of Israel

"Likvidálták" csecsen merénylők egy csoportját, akiket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megölésére küldtek, miután meghiúsult a tervük - közölte kedden az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács vezetője.

Olekszij Danilov bejelentése napokkal azután történt, hogy az ukrán hadsereg állítólag megsemmisített egy Ramzan Kadirov csecsen hadúr által irányított csecsen harckocsioszlopot Hosztomel közelében, egy kulcsfontosságú csatatéren Kijev mellett.

A Kadirov-erők egységét, amely azért jött, hogy megölje az elnökünket, megsemmisítették... Nem adjuk át az elnökünket vagy az országunkat senkinek. Ez a mi földünk, tűnjenek innen

- mondta Danilov az Ukrajna 24 TV-nek.

Danilov szerint a csecsen akcióról szóló információk az orosz FSZB azon ügynökeitől származnak, akik ellenzik a háborút.

Elmondta, hogy a csoport két részre szakadt, az egyiket a Hosztomel közelében felszámolták.

Szombaton a The Kyiv Independent ukrán hírügynökség arról számolt be, hogy az ukrán erők megsemmisítették a csecsen különleges erők 56 tankból álló oszlopát Hosztomel közelében. A jelentés szerint - amelyet a hírügynökség szerint az ukrán elnöki hivatal is megerősített - a támadásban meghalt Magomed Tusajev csecsen tábornok, a csecsen nemzeti gárda 141-es motorizált ezredének vezetője.

Kadirov, az egykori lázadóból lett Kreml-szövetséges kedden szintén megerősítette, hogy csecsenek haltak meg Moszkva ukrajnai inváziójában.

Zelenszkij azt mondta, hogy ő a Kreml első számú célpontja, családja pedig a második helyen áll az oroszok halállistáján.

A hírt egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel nem mindig megbízhatók sem az orosz, sem az ukrán fél által közölt híradások az ukrán háború eseményeiről.

Most is felmerül a gyanúja annak, hogy nem hiteles információt tettek közzé az ukránok. Ennek oka, hogy az oroszok kommunikációja szerint nem akarják sem megölni, sem leváltani Zelenszkijt, illetve meglehetősen furcsa, hogy gyalogsági egységekkel próbálkoznak egy ilyen művelet kivitelezésére az erősen biztosított Kijevben, ha tényleg likvidálni akarják az ukrán vezetőt.

Érdemes arról is szót ejteni, hogy az ukrán médiában erőteljes hangsúlyt kap a csecsen harcosok démonizálása, az általuk jelentett fenyegetés erős felnagyítása.

