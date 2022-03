Látványos térkép: így áll a háború

A hírszerzés friss jelentéséből az is kiderült, hogy az orosz tüzérség és légierő keményen támadja a lakott területeket, különös tekintettel Harkovra, Kijevre, Mariupolra és Csernyihivre. Azon civilek száma, amelyek otthonaik elhagyására kényszerültek, vagy kitelepítették őket, mintegy 660 ezerre tehető a háború kirobbanása óta – írta a katonai hírszerzés friss jelentésében.

Arról, hogy mi várható a következő napokban, Ben Wallace brit védelmi miniszter adott előrejelzést:

Vlagyimir Putyin Ukrajna elleni háborúja egyre brutálisabb lesz.

A brit védelmi miniszter elmondta, mivel Vlagyimir Putyin nem képes érvényesíteni az akaratát, körbeveszi az ukrán nagyvárosokat, éjszakánként kegyetlenül bombázza őket és végül megpróbálja megtörni az ellenállásukat, hogy elfoglalhassa őket.

