Ma sem merik kinyitni az oroszok a moszkvai tőzsdét

A döntés nem meglepő, hiszen az orosz tőkepiac továbbra is tragikus helyzetben van. A rubel minden jegybanki próbálkozás ellenére óriási zuhant, a tegnapi váratlan erősödése is csak néhány óráig tartott ki. A tengerentúlon is jegyzett orosz részvények árfolyama óriásit zuhant az elmúlt napokban, nem kétséges, hogy egy moszkvai nyitás pánikszerű eladásokat és árfolyamszakadást generálna.

A tőzsde bizonyos rubelelszámolásokat azért ma már végez, de ezek csak egy nagyon korlátozott tevékenységet jelent a derivatív piac egy részén.