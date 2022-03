Gigantikus robbanás Kijevben – Még nem tudni, mi történt

Az éjszaka több hatalmas robbanást is sikerült rögzíteni Kijevben – vagy egy robbanást több kameraállásból. Még nem lehet egyértelműen megállapítani.

A CBS News reportere élőben jelentkezett be, amikor becsapódott a találat a háttérben. Érdekes, hogy sok más helyi riporterrel ellentétben ő nem visel repeszálló mellényt, sisakot.

Biggest blasts we've ever seen, just as we were coming off air tonight in #Kyiv