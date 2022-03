Kritikus pontokhoz értek az oroszok, célba vették Európa legnagyobb atomerőművét

Egy hete tart az orosz invázió Ukrajnában. Az orosz csapatok minden oldalról támadnak, de az ukrán védők ellenállása is folytatódik. Oroszország láthatóan egyre keményebb eszközökhöz nyúl: hétfőn már tüzérségi támadást indítottak Harkov lakónegyedei ellen, ami számos civil életet követelt. Az oroszok kedden figyelmeztették Kijev lakosságát, hogy vonuljon fedezékbe, ugyanis célzott támadásokat fognak indítani a fővárossal szemben. Éjszaka több légitámadás történt Kijevben. Herszont elfoglalták az oroszok. Az ukrán haderő a Kijev felé közeledő hatalmas orosz konvoj megtámadását tervezi. Elismerte egy hét után az orosz fél is, hogy vannak veszteségeik. Az Egyesült Államok hírszerzése azt állítja, hogy kínai tisztségviselők arra kérték februárban Oroszországot, hogy halasszák az Ukrajna elleni inváziót a téli olimpia utánra. Amerikai hírszerzők azt állítják, hogy több orosz partraszállító hajó is elhagyta a Krímet és Odessza felé vették az irányt. A brit védelmi minisztérium szerint az orosz előrehaladást Kijev felé késlelteti a kitartó ukrán ellenállás, a sok műszaki hiba és a csapatok torlódása. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy a folyamatosan romló biztonsági helyzet miatt a kormány ideiglenesen a nyugat-ukrajnai Lvivbe helyezi át a kijevi nagykövetségét. A magas orosz és ukrán katonai veszteségek mellett a polgári áldozatok száma is exponenciálisan növekszik. Egy meg nem nevezett helyszínen lezajlott a béketárgyalások második köre az orosz és az ukrán delegáció között és abban sikerült megállapodni, hogy humanitárius folyosókat nyitnak. Miután telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Emmanuel Macron kijelentette: a "legrosszabb következik", Putyin pedig televíziós beszédében hangsúlyozta, hogy mindenképpen el fogják érni a céljaikat a fronton. Közben fontos, hogy az amerikai és az orosz védelmi minisztérium között új kommunikációs forródrótot aktiváltak.Az elmúlt órák legfontosabb hírei:1. Az Egyesült Államok hírszerzése azt állítja , hogy kínai tisztségviselők arra kérték februárban Oroszország tisztségviselőit, hogy halasszák az Ukrajna elleni inváziót a téli olimpia utánra.2. Amerikai hírszerzők emellett úgy tudják, hogy több orosz partra szállító hajó is elhagyta a Krímet és Odessza felé vették az irányt, így hamarosan megindulhat a város ostroma 3. Az orosz csapatok még mindig mintegy 30 kilométerre vannak az ukrán főváros központjától.4. A romló biztonsági helyzet miatt Magyarország Kijevből a nyugat-ukrajnai Lvivbe helyezi át nagykövetségét.5. A magas orosz és ukrán katonai veszteségek mellett a polgári áldozatok száma is exponenciálisan növekszik 6. Egy meg nem nevezett helyszínen lezajlott a béketárgyalások második köre az orosz és az ukrán delegáció között és lesz folytatás is.7. Miután telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Emmanuel Macron kijelentette : a "legrosszabb következik" az Ukrajna ellen a múlt héten elindított orosz háborúban.8. Vlagyimir Putyin csütörtök esti élő televíziós beszédében hangsúlyozta , hogy az orosz invázió a terv szerint halad, az orosz katonákat pedig igazi hősöknek nevezte.