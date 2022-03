Látványos videón, ahogy egy páncéltörő rakéta megsemmisít egy orosz tankot

A számos - eddig megbízhatónak tűnő - felületen megjelent videóról nem derül ki, hogy pontosan hol vették fel, és az sem, hogy pontosan mikor, ugyanakkor a felvétel állítólag egy ukrán páncéltörő rakéta megsemmisítő találatát dokumentálta egy orosz páncéloson.

Szakoldalak szerint egy Stugna-P ukrán páncéltörővel indíthatták a támadást a harckocsi ellen, ám ezt biztosra nem állították.

Successful Ukrainian ATGM attack on the front of a Russian tank. Ammunition exploded launching the turret off. pic.twitter.com/pgueTSXbkL