Putyin elképesztő beszédet mondott: mintha fogalma sem lenne, miért bünteti mindenki Oroszországot

Nyolc nappal azután, hogy Moszkva Ukrajnába küldte erőit, Vlagyimir Putyin elnök pénteken felszólította Oroszország szomszédait, hogy ne fokozzák a feszültséget – számolt be a Reuters

Nincsenek rossz szándékok a szomszédainkkal szemben. És én is azt tanácsolom nekik, hogy ne fokozzák a helyzetet, ne vezessenek be semmilyen korlátozást. Minden kötelezettségünknek eleget teszünk, és továbbra is eleget fogunk tenni

– mondta Putyin televíziós nyilatkozatában.

Nem látjuk itt semmi szükségét annak, hogy elmérgesítsük vagy elrontsuk a kapcsolatainkat. És minden akciónk, ha felmerül, mindig kizárólag válaszként merül fel valamilyen barátságtalan akcióra, az Orosz Föderáció elleni akciókra.

– hangsúlyozta a Kreml vezetője.

De a felmerülő problémákat így is meg fogjuk oldani. Végül még hasznot is fogunk húzni ebből, mert további kompetenciákat fogunk szerezni

– írta le jövőképét az orosz gazdaságról Oroszország elnöke.

Oroszország Ukrajna elleni inváziójára gazdasági lépésekkel reagált a világ, a szankciók egy jelentős része a pénzpiacokat célozta. Ahogyan elemzésünkben rámutattunk, mára elég világosan látszik, hogy a globalizált pénzügyi rendszer időszakában ezek az intézkedések (sok kezdeti kritikával szemben) nagyon hatékonyak, már rövid távon jelentősen rontják az orosz gazdaság stabilitását.

Vlagyimir Putyin nyilatkozata emellett mellőzi azt az egyértelmű tényt, hogy a nyugati országok azért sújtják szankciókkal Oroszországot, mert inváziót indított Ukrajna ellen.

Az elmúlt napok fényében teljesen hiteltelen továbbá az az állítás is, miszerint "nincsenek rossz szándékok a szomszédainkkal szemben." Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök nemrég bejelentette, hogy Oroszország átmenetileg meg fogja akadályozni, hogy a külföldi befektetők megszabaduljanak oroszországi érdekeltségeiktől. Szerintük így a befektetők megfontolt, nem pedig politikai nyomás által vezérelt döntést hoznak. Emellett a világ legnagyobb vállalatai is sorra jelentik be, hogy elhagyják Oroszországot.

Nem áll meg az EU: további szankciók jöhetnek

Ahogyan arról nemrég beszámoltunk, Simon Coveney ír külügyminiszter kijelentette, hogy még több orosz bankot tilthatnak ki a globális banki levelező rendszerből, a SWIFT-ből és várhatóan kitiltják az orosz hajókat az Európai Unió kikötőiből, továbbá az oroszok néhány fontos exporttermékét is kitilthatják.

Josep Borrell uniós külügyi főképviselő is előrevetítette, hogy bármilyen lépés jöhet még a következő szankciós körben, akár az orosz gázszállítások megtiltása is.

Címlapkép forrása: Konstantin Zavrazhin/Getty Images