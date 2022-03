Szakértő: hatásos és kegyetlen fegyverekkel támadnak az oroszok

Moszkva jól kipróbált, letesztelt fegyverrendszerekkel harcol Ukrajnában. Ezek egy részét már 2008-ban bevetették a grúz haderő ellen, de a legnagyobb részét Szíriában, Aleppo lövetésére is alkalmazták: rakétasorozatvetőket, úgynevezett kazettás vagy fürtös bombákat, szóró bombákat vagy a termobarikus fegyvereket is használtak, de akkor tesztelték a ballisztikus rakétáikat, a manőverező robotrepülőgépeket is – mondta az InfoRádió érdeklődésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Kaiser Ferenc.

A docens szerint a kazettás bomba betonépületek rombolására, bunkerek, fedezékek megsemmisítésére nem alkalmas, de a harckocsiknak, a gyalogsági harcjárműveknek a vékonyabb felső páncélzatát átüti.

Megemlítette, hogy a nagyhatalmak közül Oroszország mellett Kína és az Egyesült Államok sem tiltotta be ezen eszközöket, bár van olyan elvárás és nemzetközi jogszabály, hogy ezeket lakott területen tilos használni. Hangsúlyozta, hogy a termobarikus bomba ellen sincs kifejezett tilalom. Ezt élőerő és betonfedezékek ellen is használják, és mivel a környező levegőből elszívja az oxigént, azok is megfulladnak, akiket nem ér el a hő.

Az amerikaiak például gyakran használták, Afganisztánban bunkerekre, barlangokra dobták le.

Beomlottak a falak, az ott tartózkodók megfulladtak vagy szétrobbant a tüdejük. Ez egy borzaszó hatásos és iszonyatosan kegyetlen fegyver

– mondta Kaiser Ferenc. Hozzátette: vita van arról, hogy az oroszok ezt használták-e Ukrajnában, de arra van bizonyíték, hogy olyan rakétasorozatvetőket vonultattak fel, amelyek csak ilyen töltetekkel vannak felszerelve.

Címlapkép: Getty Images