Az oroszokhoz szólt Zelenszkij ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közvetlenül az oroszokhoz fordult vasárnapi beszédében. Azt kérte tőlük, hogy hogy menjenek utcára, tiltakozzanak az orosz invázió ellen, különben saját szegénységüket és elnyomásukat kockáztatják.

A Reuters hírügynökség szerint a múlt hét óta több ezer embert vettek őrizetbe Oroszországban, mert tiltakoztak az ukrajnai invázió vagy az orosz hatóságok által február 24-én kezdődött „különleges katonai művelet” ellen.

"Oroszország polgárai, számotokra ez nem csak az ukrajnai békéért való küzdelem! Ez harc az országotokért is" - mondta Zelenszkij televíziós beszédében, miközben ukránról oroszra váltott.

Ha most hallgatsz, később már csak a szegénység fog szólni helyetted és arra már csak az elnyomás fog válaszolni - vélekedett az ukrán elnök. Az ukrán néphez hasonlóan az oroszok is választhatnak "élet és rabszolgaság között" - tette hozzá Zelenszkij, aki arra is emlékeztetett, hogy az oroszok bombázni tervezik Odessza kikötővárosát.

A koronavírus-járvány kezdete óta a tiltakozás minden formája gyakorlatilag törvénytelenné vált Oroszországban, a hatóságok szerint biztonsági okokból.

Közben a Reuters hírügynökség friss adatokat jelentett vasárnap (az OVD-Info protest monitor alapján): 2034 főt tartóztattak le Oroszországban, akik a háború ellen vonultak tüntetni az utcákra.

A Kreml kritikusai által terjesztett közösségimédia-videók alapján több száz ember vonult fel Moszkvában, akik azt skandálták, hogy "Nem a háborúra!" és "Szégyen!"

