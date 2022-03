Orosz-ukrán háború – Így áll a frontvonal hétfő délelőtt, sordöntő csaták jöhetnek a héten

A hétvégén nem mozdult jelentősen a frontvonal az orosz-ukrán háborúban. Kievet még mindig nem érte el a több ezer járműből álló menetoszlop, Harkov, Mariupol, Szumi továbbra is heves tűz alatt. Mikolaiv ellen megindult a szárazföldi támadás, de a város még nem esett el. A szakadárok keleten faluról falura haladnak. Egyre több a háborús bűncselekmény, civilek ellen elkövetett atrocitás.

Nem haladt érdemben a hétvégén a Kijev ellen felvonuló gigantikus orosz katonai konvoj, viszont a fővárost és térségét folyamatosan támadták orosz csapatok. Az egymásnak gyakran ellentmondó orosz és ukrán jelentések alapján nagyon nehéz megállapítani, hogy a főváros körüli stratégiai célok (pl. repterek) most melyik oldal ellenőrzése alatt állnak, az viszont biztos, hogy a támadók és védők veszteségei is súlyosak. Nemrég egy csecsen harcos egy kijevi reptér környékéből live-olt, úgyhogy legalább egy reptér orosz kézen van.

Chechens on some airport Kiev area pic.twitter.com/pfD6TuSCJz — ZOKA (@200_zoka) March 7, 2022

Harkov napok óta heves tüzérségi tűz alatt áll. Az oroszok látszólag válogatás nélkül lövik most már a várost, a lakónegyedekben is rengeteg a kár, rengeteg az ártatlan áldozat. Az ágyúzással alighanem egy átfogó, szárazföldi offenzívának ágyaznak meg.

The results of another night of Russian strikes on Kharkiv. https://t.co/DCLJa40fEC — ZOKA (@200_zoka) March 7, 2022

Délnyugaton az orosz offenzíva Mikolaiv térségére koncentrálódik. A város tüzérségi tűz alatt áll, a külvárosban pedig megjelentek az orosz katonák. Az orosz veszteségek is jelentősek, legalább egy teljes vontatott tüzérségi eszközökkel felszerelt alakulat megsemmisült és egy BMD-páncélosokkal megtámogatott deszantos-alakulat dezertált.

What is left of RU artillery positions near . #Mykolaiv — ZOKA (@200_zoka) March 6, 2022

Délkeleten a szignifikáns települések közül napok óta egyedül Mariupol tartja magát. A városban áldatlan állapotok uralkodnak: a belvárost lövik az orosz és szakadár tüzérek, nincs közműellátás. A városban körülbelül 200 ezer civil tartózkodik. Az orosz és szakadár erők teljesen körülzárták a térségét, állítólag már behatoltak a külvárosba.

Donbass troops getting into Ural trucks with anti-air systems, close to Mariupol pic.twitter.com/4XOpjv3Vb8 — Russians (With) March 6, 2022

Egyre több a háborús bűncselekmény is. Ukrán elsősorban oldalon a „területvédelmi erők” vegzálják a civil lakosságot, illetve látszólag az orosz hadifoglyokat is rendszeresen megverik, illetve gyaníthatóan egy esetben kivégzés is történt. Orosz oldalon tüzérséggel lőnek lakossági célpontokat, Irpinynél gyaníthatóan a lakosság kimenekítésére létrehozott humanitárius korridorra támadtak tüzérséggel. Ezen kívül egyre több felvétel van arról, hogy orosz katonák boltokat, pénzváltókat fosztogatnak. A háborús atrocitásokról készült videókat felkavaró mivoltuk miatt nem közöljük.

Ma francia ellenőrzéssel több nagyváros körül is tűzszünet lesz. Mariupolnál, Kijevnél, Szuminál és Harkovnál is fegyvernyugvást ígértek az oroszok, hogy a civil lakosság el tudjon menekülni.

A civilek kimenekítésével alighanem heves, indiszkriminatív bombázásnak, majd átfogó szárazföldi offenzíváknak ágyaznak meg az oroszok. A héten alighanem sorsdöntő ütközetekre kerülhet sor a főváros, Kijev, illetve Szumi, Mariupol, Harkov, Csernihiv és Nikolaiv körül. A hét második felé az oroszok elérhetik Dnyiprót és Odesszát is.

A frontvonal állásáról számos, eltérő állású térkép készül nap mint nap, egyre nehezebb nyomonkövetni a pontos helyzetet. Ez egy konzervatív becslés az aktuális helyzetről:

Címlapkép: Andriy Dubchak / dia images via Getty Images