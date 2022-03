Megkezdte működését az ukrán idegenlégió

Megkezdte működését a teljes mértékben külföldi önkéntesekből álló ukrán idegenlégió – adta hírül a Kyiv Independent.

Az alakulatot már fel is fegyverezték és be is küldték „Kijev forró térségeibe.” Az nem világos, hogy kaptak-e bármilyen katonai kiképzést.

Az állomány amerikai, brit, svéd, litván, mexikói és indiai önkéntesekből áll. Az alakulatról közzétett fotó alapján körülbelül egy tucat főről van szó.

Ukraine’s Foreign Legion has started patrolling the streets of Kyiv and are ready to fight Russia. pic.twitter.com/Rw5WqFayEj — Visegrád (24) March 7, 2022

Érdemes arról is egy szót ejteni, hogy az idegenlégiósokat látszólag belga FN FNC gépkarabélyokkal szerelték fel, melyeket valamelyik nyugati ország (talán éppen Belgium) adományozott Ukrajnának. Ezeknek a fegyvereknek a lőszer-utánpótlásával lehet, hogy gondok lesznek, mert 5,56x45 NATO lőszert használnak, miközben az ukrán és az orosz haderő is elsősorban 7,62x39-es és 5,45x39-es Kalasnyikov-lőszert használ.

A címlapkép illusztráció, valószínűleg egy airsoftost láthatunk rajta. Fotó: Getty Images