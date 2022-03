Összecsapott a rettegett Azov zászlóalj az oroszokkal, feltűnt egy furcsa kép a harcok után

Napok óta ostrom alatt tartja az orosz haderő a kelet-ukrajnai szakadárokkal együttműködve az Azovi-tenger partjain található Mariupol városát, ez az utolsó nagyobb település még a térségben, amely ellenáll az orosz inváziónak. A közműellátás megszűnt a városban, a szemben álló felek azzal vádolják egymást, hogy nem engedik ki a városból a civileket.

Mariupolban van az ukrán nemzeti gárda „Azov-zászlóaljként” emlegetett, hivatalos nevén Azov Különleges Műveleti Osztag néven működő alegységének főhadiszállása. Az oroszok azért fenik rájuk a késüket, mert a gárdista egység jelentős részét szélsőjobboldali, egyes esetekben neonáci nézeteket valló önkéntesek alkotják.

Több napos tüzérségi tűz után úgy tűnik, megindult a szárazföldi támadás is Mariupol ellen. Az orosz haderő és az oroszajkú szakadárok összecsaptak az Azovval, a gárdisták néhány orosz harcjárművet biztosan kilőttek. Ukrán oldalon, ahogy ezt megszokhattuk, nincs hír veszteségekről, de ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincsenek.

In the battles in Mariupol's direction, UA marines and Azov detachment destroyed the Russian tank company, 6 armored vehicles, about 40 invaders; got some Kremlin documents. https://t.co/7nanNdwdQD

Az azovosok állítólag kilőttek eddig hat orosz harcjárművet és megöltek 40 orosz katonát. Még akár reálisak is lehetnek ezek a számok, de általában megfigyelhető, hogy mind az orosz, mind az ukrán fél jelentősen túlbecsüli az ellenséges állományban keletkezett veszteségeket.

Érdekes lehet, hogy az Azov állítólag elfoglalt egy T-64BV harckocsit is Mariupol körül. Ezt a járműtípust az ukrán haderő használja, az orosz haderő 2014-ben kivonta szolgálatból az utolsó T-64-eseket, T-64BV-t pedig egyáltalán nem is tartottak rendszerben, hiszen ez egy ukrán modernizáció.

: Azov near (re?)captured a T-64BV in good condition from pro-Russian forces. DNR/LNR operated many of these, but also captured a few. #Ukraine