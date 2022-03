Tárgyalóasztalon Putyin követelései, miközben már készül Kijev ostroma - Itt vannak a legfontosabb hírek hétfőn

Félelmetes folyamatok zajlanak az olajpiacon, a világ legfontosabb nyersanyagának árfolyama ma - piactól és terméktől függően - 15-18 százalékot emelkedett, évtizedes csúcsra repült az árfolyam. Az extrém árfolyammozgások egyrészt annak tudhatók be, hogy az amerikai képviselőház vizsgálja annak lehetőségét, hogy törvényt fogadjanak el az orosz kőolaj és egyéb energiatermékek importjának betiltásáról az ukrajnai háború miatt, de az is igaz, hogy a világ nagy olajkitermelőinek nincs érdemi puffere, hogy kitermelésük növelésével stabilizálják az olajárat, ráadásul az ukrajnai háború sem a megnyugvás felé halad, de az árfolyamemelkedésben a líbiai ellátási zavarok és az iráni nukleáris tárgyalások várható előrehaladásának késedelme is szerepet játszik.