Tűzszünet volt érvényben, amikor bombatámadás érte a gyermekkórházat Mariupolban

Ukrajna egy mariupoli gyermekkórház elleni bombatámadással vádolta meg szerdán a térséget ostromló orosz erőket. Mindezt ráadásul akkor sikerült elkövetni, amikor elviekben érvényben volt már a tűzszünet. Az előzetes adatok szerint 17 sérültje van a támadásnak.



A támadás idején elvileg fegyverszünet volt érvényben annak érdekében, hogy a városban rekedt több százezer lakos egy részét evakuálják.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 09. Az ukránok elfogadták az oroszok tűzszüneti ajánlatát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy videót tett fel a Twitterre, amelyen állításuk szerint több, porig lerombolt kórterem látható. A videóhoz mellékelt szöveg szerint egy vagy több lövedék vagy bomba csapódott be a klinika udvarába. "Orosz csapatok támadtak egy szülészetre. Emberek, gyermekek vannak a romok alatt" - írta Zelenszkij.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 09. Az orosz haderő lebombázta a gyermekkórházat Mariupolban

"Az orosz megszálló erők több bombát dobtak le a gyermekkórházra. A pusztítás hatalmas" - áll a városi tanács interneten közzétett közleményében Az értesülést független forrásból nem sikerült megerősíteni - tette hozzá a Reuters hírügynökség.

A kelet-ukrajnai Donyeck megye állami közigazgatási vezetője, Pavlo Kirilenko azt közölte, hogy tizenheten - közöttük egy vajúdó nő - sebesültek meg a kórház elleni légicsapásban.

Előzőleg Dmitro Kuleba külügyminiszter mondta, hogy Oroszország megsértette a tűzszünetet a dél-ukrajnai kikötővárosban.

"Oroszország továbbra is túszként tart fogva több mint 400 ezer embert Mariupolban, akadályozza a humanitárius segély eljuttatását és az evakuálást. A válogatás nélküli tüzérségi támadás folytatódik" - írta Kuleba a Twitteren. "Közel 3000 csecsemő nem kap orvosi ellátását és élelmet" - tette hozzá. Az ukrán kormány szerint 1170 polgári személy halt meg Mariupolban az ostrom kezdete óta. Oroszország február 24-én indított támadást Ukrajnában.

"Egyetlen ukrajnai egészségügyi intézmény sem lehet soha célpont" - jelentette ki szerdán New Yorkban Stéphane Dujarric, az ENSZ-főtitkár szóvivője. Az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábban és most is "az egészségügyi létesítmények, kórházak egészségügyi dolgozók, mentők elleni támadások azonnali beszüntetését" követelik - mondta napi sajtótájékoztatóján a szóvivő.

Dujarric közölte, hogy az ENSZ humanitárius szervezetei szerdán konzultációt folytattak az orosz külügy- és védelmi minisztériumban az ukrajnai humanitárius folyosókról.

Vadim Deniszenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója szerdán közölte, hogy Oroszország javarészt nem tartotta be a civilek humanitárius folyosókon történő evakuálásáról született megállapodásokat. A tanácsadó elmondta a televízióban, hogy a kelet-ukrajnai Szumiból és a dél-ukrajnai Enerhodarból több polgári lakost evakuáltak biztonságos folyosókon, de Kijev megye több térségében és Harkivban meghiúsult az evakuálás.

A Reuters szerint mindkét fél a másikat vádolja a tűzszünet megsértésével.

A WHO adatai szerint 18 támadás ért eddig egészségügyi intézményt, egészségügyi dolgozót és ambulanciát Ukrajnában, ezekben tizen vesztették életüket és 16-an megsérültek. A WHO felhívta arra is a figyelmet, hogy mintegy ezer egészségügyi intézmény található a frontvonal 10 kilométeres körzetében - adta hírül a Guardian.

Címlapkép: Getty Images