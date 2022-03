Humanitárius folyosókat nyitnak az oroszok

"Március 11-én moszkvai idő szerint tíz órától az Oroszországi Föderáció tűzszünetet hirdet, és kész humanitárius folyosókat biztosítani", azaz szavatolja az emberek, autóbuszkonvojok és polgári járművek áthaladását - mondta Mizincev.

Moscow says will open daily humanitarian corridors from Ukraine to Russia #BREAKING