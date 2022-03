Tagad a Fehér Ház: nem rendelkeznek vegyi fegyverekkel Ukrajnában

Tegnap reggel Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője azt állította, hogy az USA vegyifegyver-laboratóriumokat rejteget Ukrajnában, ahol olyan betegségeket fejlesztenek ki, mint a pestis, amelyeket harcban használnak - számolt be a brit Sky News.

Ukrajnának "biológiai kutatási létesítményei vannak" - mondta Victoria Nuland amerikai külügyminiszter-helyettes, amikor Marco Rubio szenátor megkérdezte, hogy vannak-e Ukrajnának biológiai vagy vegyi fegyverei. Az amerikaiak és az ukránok aggódnak amiatt, hogy Oroszország hozzájuthat a kutatási létesítményekben használt anyagokhoz. Rubio kiemelte, hogy már megjelent az az orosz propaganda, miszerint Ukrajna biológia fegyvert akart használni. Kérdésére Nuland kijelentette, hogy 100%-ig biztos benne, hogy ha biológiai támadás történik Ukrajnában, akkor Oroszország az elkövető.

Az éjszaka folyamán Jen Psaki, a Fehér Ház sajtótitkára "abszurdnak" nevezte az állításokat, és azt sugallta, hogy akár az oroszok hamis zászlós akciójáról is szó lehet.

Ez az a fajta dezinformációs művelet, amelyet az oroszoktól az évek során többször is láttunk Ukrajnában és más országokban...

- írta Psaki a Twitteren.

Ez az egész egy nyilvánvaló trükk Oroszország részéről, hogy megpróbálja igazolni az Ukrajna elleni további előre megfontolt, provokálatlan és indokolatlan támadását

- folytatta a sajtótitkár, aki hozzátette, hogy Kína a jelek szerint saját, államilag ellenőrzött médiájában támogatja az orosz állításokat.

