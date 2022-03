Joe Biden elismerte: nem fognak harmadik világháborúba menni Ukrajnáért

A NATO területének minden centiméterét megvédjük, de nem bocsátkozunk szélesebb konfliktusba az orosz-ukrán háború miatt – mondta Joe Biden amerikai elnök pénteken Philadelphiában egy demokrata gyűlésen.

A NATO-t és az amerikai kormányzatot napok óta sürgetik, hogy jelentsék be, hogy az ukrán légteret repülésmentes övezetnek tekintik. Ez azt jelentené, hogy a katonai szövetség akár le is lőhetné az orosz vadászgépeket, melyek ukrán célpontokat bombáznak. Biden most azt mondta, hogy ilyen lépést nem fognak tenni, mivel azzal azt kockáztatnák, hogy egy még súlyosabb konfliktus, akár harmadik világháború alakul ki.

Továbbra is támogatjuk Ukrajnát európai szövetségeseinkkel, egyértelmű üzenetet küldtünk arról, hogy a NATO területének minden centiméterét megvédjük – mondta az amerikai elnök. Szerinte ha az oroszok megsértik a NATO területét, akkor a válaszlépések után szinte garantált a harmadik világháború.

Pénteken egyébként Jens Stoltenberg NATO-főtitkár hasonlót mondott: nem fognak repülésmentes övezetet hirdetni Ukrajna felett, mivel az csak a konfliktus további szélesedéséhez vezetne.

