Nem történt előrelépés a tárgyaláson, folytatódik a háború – Itt vannak a legfontosabb hírek csütörtökön

Immár tizenötödik napja zajlik Oroszország ukrajnai háborúja, az orosz hadsereg relatíve még mindig csak az ország kis részét vette ellenőrzése alá, annak ellenére, hogy a határok mellett az elmúlt hónapokban összevont csapatok már csaknem egésze harcol. Az egyetlen nagyváros, amit sikerült bevenniük, a Fekete-tenger mellett található Herszon; Harkov és Mariupol már jó ideje nagy támadások alatt áll, a főváros, Kijev ostroma viszont érdemben még el sem kezdődött. Már három körben zajlottak a béketárgyalások az orosz és az ukrán fél között, de érdemi áttörést nem sikerült elérni. Egyre több a civil áldozat, mivel az orosz tüzérség válogatás nélkül lövi a városokat, de az orosz hadsereg személyi és dologi veszteségei is jelentősek. Moszkvát súlyos szankciók sújtják; kedd este az Egyesült Államok bejelentette, megszünteti az energiakereskedelmet Oroszországgal. Egyre több nyugati cég függeszti fel oroszországi tevékenységét: kedden így tett a McDonald’s, a Coca-Cola és a Pepsi is. A menekültválság is egyre jelentősebb: már több mint 2 millió ukrajnai állampolgár hagyta el az országot. Az amerikai hírszerzés vezetői szerint Putyin nem engedheti meg magának, hogy elveszítse a háborút - duplázni fogja a tétet. Szerda napközben Ukrajna bejelentette, elfogadják Oroszország tűzszüneti ajánlatát, így 12 órára beszüntetik a harcokat. Az oroszok a tűzszünet alatt bombáztak egy gyermekkórházat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda késő esti videós bejelentkezésében háborús bűn elkövetésével vádolta meg Oroszországot, a mariupoli gyermek- és szülészeti kórház elleni támadás miatt. Egy korábban felmerült kérdés kapcsán az orosz védelmi minisztérium megerősítette: valóban bevetettek termobárikus bombát az ukrajnai harcokban. Az amerikai külügyminiszter szerint, amennyiben Putyin bábkormányt próbál hatalomra juttatni az orosz erők Ukrajnában tartásával, az egy hosszú, véres, elhúzódó zűrzavarhoz vezet. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a törökországi Antalyában tartott sajtótájékoztatót az ezt megelőző tárgyalásról. A találkozón nem történt áttörés: nincs tűzszünet, folytatódik a háború. Lavrov külügyminiszter azt is kijelentette, hogy "Oroszország nem támadta meg Ukrajnát". Az orosz külügyminisztérium bejelentette: Oroszország kilép az Európa Tanácsból. Egy új ukrán törvény értelmében ukrán civilek és külföldiek is tüzet nyithatnak "ellenséges harcosokra"A legfontosabb tudnivalók az elmúlt órák történéseivel kapcsolatban:1. Bár a háború harmadik hetébe léptünk, az orosz csapatok még mindig Ukrajna egy kis részét ellenőrzik csak.2. Az amerikai hírszerzés vezetői szerint Putyin nem engedheti meg magának, hogy elveszítse a háborút - duplázni fogja a tétet.3. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda késő esti videós bejelentkezésében háborús bűn elkövetésével vádolta meg Oroszországot, a mariupoli gyermek- és szülészeti kórház elleni támadás miatt.4. Az Egyesült Államok és Németország is elutasította , hogy Lengyelország Mig-29-es vadászgépeket küldjön egy németországi amerikai katonai bázisra.5. Az orosz védelmi minisztérium megerősítette : valóban bevetettek termobárikus bombát az ukrajnai harcokban.6. Az amerikai külügyminiszter szerint , amennyiben Putyin bábkormányt próbál hatalomra juttatni az orosz erők Ukrajnában tartásával, az egy hosszú, véres, elhúzódó zűrzavarhoz vezet.7. Nem történt áttörés az orosz és az ukrán külügyminiszter találkozóján : nincs tűzszünet, folytatódik a háború.8. Az orosz külügyminisztérium bejelentette : Oroszország kilép az Európa Tanácsból.9. Egy új ukrán törvény értelmében ukrán civilek és külföldiek is tüzet nyithatnak "ellenséges harcosokra".