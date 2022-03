Több ukrán drón is behatolt Magyarország légterébe?

Portfolio 2022. március 11. 16:11

Közleményt adott ki a Honvédelmi Minisztérium a tegnap éjszaka, a magyar légtérbe, Ukrajna felől behatolt Tu-141-es harci drónról. Azt írják: észlelték és nyomon követték a nagy sebességgel közlekedő eszközt. Hozzátették: „az éjszakaihoz hasonló esemény pénteken, a déli órákban is történt hazánk légterében,” itt már a Gripeneket is riasztották, de nem találtak az érintett területen légijárművet. Az nem világos, hogy a "hasonló esemény" azt jelenti-e, hogy újabb repülő tárgy hatolt be a magyar légtérbe vagy csupán a radaron észleltek valamilyen mozgást.