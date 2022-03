Akcióban Putyin katonái: ritka felvétel jelent meg, amely orosz szemszögből mutatja be a háborút

Rengeteg olyan videót látni az ukrajnai háborúról, melyben az Ukrajnát védő reguláris és irreguláris alakulatok akciót láthatjuk, de viszonylag kevés olyan felvételt látni, amely a megszálló erők szemszögéből mutatja be az eseményeket. Az orosz védelmi minisztérium pár órája közzétett egy sisakkamerás felvételt, melyet látszólag egy orosz gyalogos készített.

Számos olyan felvétel van az interneten, melyen azt láthatjuk, hogy ukrán harcosok orosz páncélosokat semmisítenek meg, rengeteg a drónvideó, a sisakkamerás felvétel és a mobiltelefonnal felvett események is. Oroszország ezen a téren le van maradva, ha készítenek is tömegével ilyen felvételeket, ebből nem sok jut el az általunk is használt "nyugati internetre."

Pár órája az orosz védelmi minisztérium mégis közzétett egy érdekes propaganda-videót, melyben egy orosz katona, talán deszantos szemszögéből láthatjuk az ukrajnai háborút. A felvétel egy jó minőségű sisakkamerával készült; az látható rajta, hogy az orosz gyalogos egy Mi-8/17-es helikopterrel landol a műveleti területen, aknavetővel tüzet nyitnak egy ellenséges állásra, majd városi területen mozognak. A háttérben hallhatók harcok, láthatók füstoszlopok, de a felvétel készítője maga nem vesz részt tűzharcban, csak néhányszor felemeli AK-74M gépkarabélyát.

A videó sisakkamerás része egy reptéren ér véget, ez talán a Kijev környékén található Hosztomel reptér, melyért heves harcok folytak, helikopterből műveleti területre juttatott katonák bevonásával. A Hosztomel reptér környékén az oroszok rengeteg deszantost vesztettek, úgy tudni, az első hullámban küldött katonák mind elestek vagy fogságba kerültek az ukrán ellentámadás során.

A videó végén kitüntetnek pár sérült katonát. Nem világos, hogy ők a felvételen szereplő személyek-e vagy csupán egy ettől független, motivációs célú snitett tettek be az oroszok a videó végére.

Arról, hogy miért láthatunk sokkal több ukrán akcióvideó, mint orosz, többször is írtunk korábban:

A címlapkép illusztráció, a Kazahsztáni misszió előtt készült. Fotó: Russian Defense Ministry Press Service / Handout/Anadolu Agency via Getty Images