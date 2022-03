Egy amerikai újságíró is életét vesztette a harcokban

Az ukrán rendőrség értesülését a New York Times is megerősítette. Az orosz haderő a Kijev mellett található Irpin közelében nyitott tüzet az ott dolgozó újságírókra, akik közül az egyik életét vesztette. Társa megsérült, őt kórházba szállították.

Az elhunyt újságíró a New York Times igazolványát viselte, noha a lap állítása szerint nem kiküldetés keretein belül volt Ukrajnában, de korábban dolgozott az amerikai lapnak.

. is deeply saddened to learn of the death of an American journalist in Ukraine, Brent Renaud.Brent was a talented photographer and filmmaker, but he was not on assignment for in Ukraine.Full statement is here. @nytimes