Órákon át személyesen győzködte Putyint a német jóbarátja, fontos dolog történhet holnap Törökországban

Csütörtökön este több órán át személyen győzködte Vlagyimir Putyin orosz elnököt Moszkvában a jóbarátja, a volt német kancellár, Gerhard Schröder, aztán szombat reggel Isztambulba távozott, és éppen Törökországba repül hétfőn, holnap a jelenlegi német kancellár is.

Arról, hogy Schröder személyes akcióba lendült Putyinnál, állítólag még a német kormány se tudott, amikor csütörtökön először a Politico megírta, hogy a volt német kancellár Moszkvába repült. Olaf Scholz jelenlegi kancellár az éppen akkor elkezdődő EU-csúcson nem akarta kommentálni az ügyet.

Most a Bild am Sonntagnak egy névtelen forrás nyilatkozott, aki ismeri Schröder tevékenységét, és azt mondta, hogy több órán át tartott csütörtök este Putyinnal a beszélgetés, hogy a háború befejeződjön, de egyelőre ennél konkrétabb eredményt nem jelzett. Nemcsak Putyinnal, hanem egyik legközelebbi tanácsadójával is tárgyalt Schröder, aztán szombaton reggel a feleségével együtt Isztambulba távozott.

A Reuters arra hívja fel a figyelmet, hogy a jelenlegi kancellár, Olaf Scholz is éppen Törökországba készül hétfőn, miután szombaton Emmanuel Macron francia elnökkel hármasban videókonferenciát tartottak Putyinnal. Ezen Putyin nem mutatott hajlandóságot a háború befejezésére, így az EU újabb szankciókra készül.

A Bild am Sonntag arra emlékeztet, hogy jelenleg egyedül Schröder az, aki mind Putyinnal, mind az ukrán felső vezetéssel közvetlen, személyes kapcsolatban van, hiszen hétfő este Törökországban már tárgyalt az ukrán elnök béketárgyalási delegációjával is. Ezután jött létre csütörtökön Antalyában az ukrán és az orosz külügyminiszter személyes tanácskozása, igaz egyelőre nem sok konkrét eredménnyel.

Mindenesetre hétfőn érdemes lesz figyelni a Törökországból érkező híreket az orosz-ukrán háborúban, mert a jelek szerint Schrödernek lényeges előkészítő, háttértárgyaló szerepe van a folyamatokban. Schröder egyébként 1998-2005 között volt német kancellár, aztán a Rosznyeft orosz olajvállalat igazgatótanácsának elnöke lett, illetve az Északi Áramlat 2 építését végző cégben kapott szintén vezető szerepet.

