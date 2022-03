Elkezdték az oroszok felhasználni az Ukrajnába küldött amerikai fegyvereket

A frontvonalak előrehaladtával egyre nagyobb mennyiségű nyugatról szállított haditechnikai eszköz kerül orosz kézbe, többek közt brit NLAW és amerikai Javelin páncéltörő fegyverek is. Az orosz haderő és a szakadár harcosok már el is kezdték felhasználni a nyugati fegyvereket az ukrán haderő ellen.

Még a nyílt orosz-ukrán háború kitörése előtt rengeteg nyugati fegyver érkezett Ukrajnába, elsősorban modern páncéltörő és vállról indítható légvédelmi rendszereket kapott az ukrán haderő. Úgy tűnik eddig, hogy viszonylag hatékonyan használják ezeket az ukránok az orosz haderő ellen: az inváziós sereg már több mint 1200 katonai járművet vesztett az offenzíva során, ami historikusan szemlélve is súlyosnak számít.

Az offenzíva előrehaladtával azonban egyre több nyugati fegyver kerül orosz kézre, így brit NLAW, amerikai Javelin páncéltörők és szintén amerikai eredetű, de többnyire EU-s országok által leszállított Stinger légvédelmi rakétaindítók is.

Az első dokumentált NLAW-zsákmányt amúgy még az offenzíva kezdetének másnapján szerezték meg az oroszok.

Russia’s NTV says a British NLAW provided to Ukraine has been captured. https://t.co/bTXlOMDylP — Rob (Lee) February 25, 2022

Most úgy tűnik, az orosz haderő és a szakadárok is elkezdték felhasználni a nyugati eszközöket az ukrán haderő ellen. Ezek a szakadárok egy működőképes Javelin páncéltörővel pózolnak, de úgy tűnik a videó alapján, hogy többet is sikerült belőle zsákmányolni.

Ezen a képen egy orosz gyalogsági alakulat látható amerikai Javelin páncéltörővel.

A Russian soldier is seen carrying a captured Ukrainian 'Javelin' missile tube in Mariupol. #Ukraine — Rob (Lee) March 13, 2022

Ez egy nagyobb zsákmánynak tűnik: a páncéltörők mellett egy ZSzU-23-4 „Silka” önjáró légvédelmi járművet és néhány modernizált T-80-ast is szereztek az oroszok.

Persze nem csupán páncéltörőket zsákmányolnak az oroszok, az alábbi képen egy amerikai gyártmányú Humvee-vel fotózkodnak az oroszok.

Az ilyen képeknek egyébként propaganda üzenete is van: az oroszok azt akarják üzenni a nyugatnak, hogy nincs értelme fegyvereket küldeni Ukrajnába, mert úgyis az orosz katonák kezében köt ki. Hasonló propaganda-fogásokkal az ukrán haderő is előszeretettel él: ők elsősorban az oroszok által hátrahagyott, majd zsákmányolt járművekkel szeretnek villogni.

A címlapképen nem egy nyugati fegyver, hanem egy szovjet eredetű MT-LB páncélos látható. Amúgy a fotó a szakadárok kezén lévő Donyec-régióban készült, a lakóépületet valószínűleg az ukránok lőtték szét. Fotó: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images