Térképeken az ukrajnai háború: így állnak a frontvonalak hétfő délelőtt

Úgy tűnik, az orosz haderő még mindig Kijev térségére összpontosítja legnagyobb állományát. A több ezer katonai járműből álló, főváros felé tartó mentoszlop szétszéledt, most valószínűleg a fővárost próbálják bekeríteni. Az agglomerációs területeken továbbra is heves harcok zajlanak, illetve a város belterületeit is tűz alá vette az orosz tüzérség. Nem megerősített információk szerint még kétmillió ember tartózkodik az egyébként közel négymilliós lakosságú Kijevben.

Az alábbi térkép 2 nappal ezelőtti, de nem változott jelentősen a frontvonal a hétvége során.

Russia keeps throwing more military power west and east of Kyiv in a bid to possibly surround and penetrate the city.The map shows the approximate Russian (red) and Ukrainian (blue) positions and axes of attack in the Battle of Kyiv as of March 12, 2022. pic.twitter.com/sKDpzPo4mm