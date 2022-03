Videó: rommá lőtték az ukránok a Szu-25-ös csatarepülőt, mégis hazajutott

Az ukrán légvédelem még mindig aktív, számottevő veszteségeket mérnek az orosz légierőre. Eddig az orosz légierő 12 merevszárnyas és 15 forgószárnyas, illetve 6 pilóta nélküli repülőgépet vesztett az ukrán fronton az Oryx összesítése szerint.

A legnagyobb számban az orosz légierő eddig Szu-25-ös csatarepülőgépeket vesztett, ebből a géptípusból eddig ötöt lőttek le az ukránok. Az első Szu-25-ösök a ’80-as évek elején álltak szolgálatba a Szovjetunió légierejében. Ezek a repülőgépek kifejezetten földi célpontok elleni csapásmérő műveletek végrehajtására valók.

Egy Szu-25-ös pilóta kifejezetten szerencsés volt Ukrajna felett. Egy vállról indítható légvédelmi rakétavetővel eltalálták gépét, a sárkányszerkezet és a hajtóműve is látszólag komolyan megsérült. A pilóta azonban haza tudott repülni és le is tette a gépét egy orosz légitámaszponton.

Video of a Russian Su-25 attack aircraft that managed to make it back to its airbase after being struck by a MANPADS in Ukraine. https://t.co/9WCksYKYx7