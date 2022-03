Megérkeztek Kijevbe a közép-európai vezetők

A négy vezető vonattal utazott Kijevbe.

Morawiecki azt írta:

Itt, a háború sújtotta Kijevben zajlik a történelem. Itt harcol a szabadság a zsarnokság világa ellen. Itt mindannyiunk jövője a tét. Az EU támogatja Ukrajnát, amely számíthat barátai segítségére – ezt az üzenetet hoztuk ma Kijevbe.

A lengyel, a cseh és az szlovén politikai vezetők kijevi látogatását reggel a varsói kormányfői hivatal jelentette be. Kijevben Morawiecki, Kaczynski, Fiala és Jansa az ukrán elnökkel és a kormányfővel, Volodimir Zelenszkijjel, illetve Denyisz Smihallal találkoznak.

A varsói kormányfői hivatal közölte: a politikusok az Európai Tanács nevében indulnak Kijevbe, a látogatás célja, hogy megerősítsék az Európai Unió támogatását Ukrajna szuverenitása és függetlensége számára, valamint bemutassák az ukrán államnak és társadalomnak szánt széleskörű támogatási csomagot.

