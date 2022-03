Meghalt a Fox News két újságírója, amikor a gépkocsijukra lőttek

Pierre Zakrzewski, a televízió videós újságírója és ukrán munkatársa, Olekszandra (Szasa) Kuvsinova életét vesztette a Horenkában történt incidensben, Benjamin Hall riportert sebesüléseivel kórházba szállították.

Pierre Zakrzewski Irakból, Afganisztánból és Szíriából tudósította Fox televíziót – közölte a csatorna. A Fox később jelentette be a televíziós újságírók munkáját segítő Kuvsinova halálát.

Vasárnap Brent Renaud ismert amerikai dokumentumfilm-rendező és veterán háborús tudósító halt meg, amikor orosz katonák tüzet nyitottak a járművére. Ő volt a konfliktus első külföldi újságíró áldozata.

Fox News cameraman Pierre Zakrzewski was killed on Monday when the car he traveled in was attacked by Russian troops near Kyiv.Fox News reporter Benjamin Hall was gravely injured in the same attack. pic.twitter.com/oFhdauM3PS

Russian military killed young and bright producer Alexandra Kuvshynova today in Kyiv region. Artillery targeted the car she was in. Fox News cameraman Pierre Zakrzewski was also killed in the same car. Correspondent Benjamin Hall received wounds and is in hospital. pic.twitter.com/zvbJyAdKvW