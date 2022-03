Műholdfelvételek mutatják, hogy Ukrajna orosz helikoptereket semmisített meg

Az orosz erők által elfoglalt eddigi egyetlen ukrán nagyváros, Herszon légibázisát légitámadás érte kedden, melynek során több orosz helikopter is megsemmisült vagy sérülést szenvedett.

Műholdfelvételek lángoló helikoptereket mutatnak, miközben óriási fekete füst terjed a térségben. A nagy kiterjedésű füst annak jele is lehet, hogy az orosz veszteségek súlyosabbak, mint ami a felvételeken látszik.

More questionable actions from the Russian military. Not clear how Ukraine destroyed these helicopters, but the Ukrainian Air Force still has attack aircraft in service. Leaving helicopters in a line like this makes it easier for aircraft to strafe them in fewer passes. https://t.co/34npwYpDch