Eljött a humanitárius katasztrófa Ukrajnában - Összeülhet újra az ENSZ Biztonsági Tanácsa

A brit ENSZ-misszió a kérést bejelentve úgy fogalmazott: az Ukrajna ellen háborút folytató Oroszország háborús bűnöket követ el, mert civileket is célba vesz.

Az ülés kezdeményezői között van Norvégia, Írország és Albánia is.

A BT-ben Oroszország is köröztet egy határozati javaslatot, amely a "sérülékeny helyzetben lévő" ukrajnai civilek védelmére, továbbá a humanitárius segítség és a távozni kívánó lakosság útjának szabaddá tételére szólítana fel, de anélkül, hogy megemlítené Moszkva felelősségét a háborús helyzet kialakulásában. A javaslatról várhatóan pénteken szavaznak is a tanácsban, de diplomaták szerint nincs igazán esély arra, hogy elfogadják, mert nem szólít fel a harcok beszüntetésére és az orosz csapatok kivonására.

Egy másik, francia-mexikói javaslatot, amely azonnali tűzszünetre szólít Ukrajnában, rámutatva a humanitárius helyzet súlyosságára, a tervek szerint az ENSZ Közgyűlése vitat majd meg, mert a BT-ben orosz vétó fenyegeti.

Mindeközben Mariupolban, az összecsapások szempontjából stratégiai fontosságú kikötővárosban súlyos humanitárius krízis bontakozott ki az oroszok támadása következtében.

Horrible statistics about the situation in More than 2,400 civilians died. There is no electricity, gas or water in the city for 13 days and temperatures reach -5°C at night. 400,000 people still remain in the city. Today, 11,000 people were able to evacuate the city. #Mariupol