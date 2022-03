Kemény összecsapások zajlanak Ukrajnában, de van remény a megállapodásra - Itt vannak a legfontosabb hírek szerdán

Európában az ukrán hírekre figyelnek továbbra is a befektetők, a legfrissebb örömteli fejlemények szerint 15 pontból álló békeszerződéssel vetnének véget a háborúnak az érintett országok - a szerződéstervezet már készül, pontos tartalmáról tárgyalnak a felek. Elsősorban ennek köszönhetően remek ma a hangulat a világ tőzsdéin, a német és a francia börze is 4 százalék körül pluszban van, a magyar tőzsde elsősorban az OTP remeklésének köszönhetően szintén jól teljesít. Ma a háború mellett az amerikai Fed kamatdöntésére is érdemes lesz odafigyelni, ami után Jerome Powell elnök tart majd sajtótájékoztatót. A háború előtt arról szóltak a várakozások, hogy az amerikai jegybank akár 50 bázisponttal is emelheti a kamatot, mostanra 25 bázispontra mérséklődtek ezek a várakozások.