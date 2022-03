Friss jelentés érkezett a háborúról, erre számíthatunk az oroszoktól

Valószínű, hogy Oroszország folytatja a nehéztüzérség bevetését Ukrajnában a városi területeken, ahogy megpróbálják korlátozni az eddig elszenvedett említésre méltó veszteségeiket – írja a brit védelmi minisztérium az orosz-ukrán háborúról készített friss jelentésében.

A brit védelmi minisztérium jelentése szerint:

Az orosz katonai erők folytatják egyes város körbekerítését Kelet-Ukrajnában.

Az elmúlt héten az oroszok korlátozott mértékben haladtak előre a körbekerített városok elfoglalásával, ehelyett bombázni kezdték őket, mely széles körű rombolással és civilek halálával jár.

Valószínű, hogy Oroszország folytatja a nehéztüzérségi támadásokat, hogy ezzel támogassa a városi területeken az előrenyomulást, így korlátozva a már eddig is említésre méltó veszteségeit, akár civil életek árán is.

