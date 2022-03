Guardian: folyamatosan növekszik a Putyin elleni puccs esélye

A Guardian és a The Times is arról írnak, hogy állítólagos „orosz hírszerzési elemzők” kapcsolatba léptek Vlagyimir Oszecskin orosz származású emberjogi aktivistával, aki a Gulagu.net című oldalán nyilvánosságra is hozta a bennfentesek leveleit.

Az állítólagos hírszerzési elemzők arról írnak, hogy egyre nagyobb az elégedetlenség az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSzB) tisztikarán belül Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben, hiszen az életszínvonal-romlást a hírszerzési tisztek a bőrükön érzik.

„Nem fognak tudni az olaszországi villáikba menni, nem fogják tudni a gyerekeiket a párizsi Disneylandbe vinni” – idézi Oszecskin szavait a Guardian.

„Felismerik, hogy ez a háború egy katasztrófa a gazdaságnak, az emberiségnek. Nem szeretnének visszamenni a Szovjetunióba. Minden héten, minden hónapban, amíg húzódik ez a háború, növekszik az esélye a lázadásnak a biztonsági szervezeteken belül” – írja a lap.

Címlapkép: Sean Gallup/Getty Images