Nagyot lazít a koronavírus elleni védekezés egykori mintaországa - Egyvalamiből viszont nem engednek

Új-Zéland a koronavírus omikron változata által táplált járványhullámok apadásával felold számos járványügyi korlátozást az elkövetkező két hétben - jelentette be helyi idő szerint szerdán Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök.

A tájékoztatás szerint április 4-től már nem kell oltási igazolást felmutatni a szigetország üzleteiben, éttermeiben és bárjaiban.

Mindemellett az oltási kötelezettséget is eltörlik bizonyos foglalkozási csoportok, így tanárok, rendőrök és pincérek számára, s csak az egészségügyi dolgozók, időseket ápolók, határőrök és börtönőrök körében lesz továbbra is kötelező az oltakozás.

Március 25-től feloldják a köztéri gyűlésekre és gyülekezésekre vonatkozó, száz fős korlátozást, így lehetővé válik koncertek és sportrendezvények, például maratonok megtartása. A beltéri rendezvények tekintetében százról kétszázra emelték a résztvevők felső határát.

A maszkviselési kötelezettséget ugyanakkor fenntartják zárt helyeken, így az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön, valamint a tantermekben a 8 évesnél idősebb diákok számára.

Ardern hangsúlyozta, hogy a kormányzat járványügyi intézkedései az utóbbi két évben segítettek gátat vetni a koronavírus terjedésének, életek ezreit mentve meg. Hozzátett, mindez segített a gazdaságnak is.

A wellingtoni kormány közlése szerint az országot április 12-én nyitják meg az ausztrál turisták előtt, majd május elsejétől további országok, egyebek között az Egyesült Államok, Kanada és Nagy-Britannia állampolgárai számára.

A nemzetközi turizmus adta Új-Zéland külkereskedelmi bevételeinek nagyjából ötödét és ezzel a bruttó hazai termékének (GDP) 5 százalékát. Ugyanakkor mindez gyakorlatilag eltűnt, amint a szigetország a világ egyik legszigorúbb határzárlatát rendelte el a járvány kitörése után.

Mindemellett Új-Zélandon világösszehasonlításban továbbra is az egyik legmagasabb a fertőzöttek és a kórházi ápolásra szorulók aránya, naponta átlagosan 17 ezer új esettel.

Ardern ugyanakkor azzal érvelt, hogy előrejelzések szerint a legnagyobb városban, Aucklandben például már túl vannak a járvány csúcsán, és ez szerinte hamarosan így lesz az ország többi részén is.

Egészségügyi szakemberek és a napokban az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) vezetői is arra figyelmeztettek, hogy egyes országokban, ahol az omikron variáns hullámának gyengülésével visszavonták az óvintézkedéseket, most újból a fertőzöttek számának megugrásával kénytelenek megbirkózni.

Címlapkép forrása: Getty Images