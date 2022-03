Állítólag komoly ellentámadásba lendültek az ukránok Herszonnál

Több ukrán vagy ukránbarát hírforrás is arról ír, hogy visszaverte az ukrán haderő az orosz haderő támadását Mikolaivnél és összfegyvernemi ellentámadásba lendültek Herszon felé. Az információ egyelőre megkérdőjelezhető hitelességű, annyi viszont szinte biztosnak tűnik, hogy a herszoni repteret, melyet az orosz légierő is használ, támadás érte az éjjel.

Az alábbi, tegnap éjjel publikált videó több forrás szerint is azt mutatja, hogy az ukrán rakétatüzérség támadás alá veszi az orosz haderő, légierő által elfoglalt herszoni repteret.

Not from as reported before but from . Impacts somewhere #Kyiv — marqs (@MarQs__) March 24, 2022

Nem ez az első eset, hogy a reptér ukrán tűz alá kerül, korábban több orosz helikopter is megsemmisült a légi támaszponton.

Nem megerősített, a támadás utáni források szerint a támadás része egy nagyobb, Ukrajna által indított összfegyvernemi offenzívának, melyben részt vesznek ukrán páncélosok és légi eszközök is. Ma reggel még nincs hír arról, hogy az ukrán fegyveres erők betörtek volna szárazföldi eszközökkel az oroszok által ellenőrzött Herszon megyébe.

There are Unconfirmed reports tonight that Ukrainian Forces are beginning a Large Scale Southern Offensive from the City of Mykolaiv and from the North involving Heavy Armor, Artillery and Air Assets towards the Russian Occupied City of Kherson and its Airport. pic.twitter.com/KI5kRG6yjX — marqs (@MarQs__) March 24, 2022

Több ukránbarát forrás is arról ír, hogy a Herszonnal határos Mikolaiv ellen indított orosz támadást visszaverték, a megye most már szinte teljesen ukrán kézen van. Ez egyelőre szintén nem hitelesített, ellenőrizhetetlen információ, de tény, hogy napok óta akadozik az orosz offenzíva Mikolaiv térségében.

After two weeks of fighting, Ukrainian forces have liberated all towns, villages and streets in Mykolaiv oblast, formerly held by Russian forces (marked in blue).The Ukrainian army began its counteroffensive on Kherson oblast this evening. #NewsMap — marqs (@MarQs__) March 24, 2022

Az ellentámadásról érkező híreket érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen mind az orosz, mind az ukrán fél hajlamos saját harctéri sikereit túlozni és a másik fél veszteségeit nagyítani, területi hódítását kicsinyíteni.

