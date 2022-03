Miért csavarják lepedőkbe az ukrán tankokat? Itt van a válasz

Az orosz-ukrán háború sajátos haditechnikai megoldások egész sorozatát hozta eddig, most éppen az ukránok villantottak egy improvizált harckocsi-álcázó berendezéssel. Azt találták ki, hogy betekerik lepedőkkel a tankjaikat, hátha nehezebb őket észlelni a havas tájon.

Oroszország számos, kifejezetten furcsa improvizált haditechnikai megoldást vonultatott már fel az ukrajnai háború során, ezek közül a legismertebb talán a harckocsik tornyaira hegesztett „tyúkketrec,” mellyel a drónok, Javelin-páncéltörők ellen próbáltak – többnyire sikertelenül – védekezni.

Most az ukrán haderő is érdekes megoldással állt elő: fehér lepedőkbe csavarták be néhány tankjukat, majd a manőverezésükről készült videó alá hazafias dubstepet vágtak.

30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького.Швидкість, броня, вогонь, маневр.Танкова гармата − найпотужніший засіб ураження на прямій видимості, яким володіють сухопутні війська.Тільки погляньте - вони неймовірні. #RussiaInvadedUkraine — Аслан (@antiputler_news) March 25, 2022

A lepedők valószínűleg álcázási célt szolgálnak, a havas tájon hátha sikerül valamennyire elrejteni a páncélosokat legalább a szabad szem elől, nagyobb távolságból. Hátha.

Az ilyen improvizált álcázó megoldások persze nem teljesen idegenek az ukrán haderőtől, a háború előtt például egy olyan harckocsit sikerült lencsevégre kapni egy katonai parádén, melyre sárga ragasztószalagokkal vitték fel az ukrán járművek digitális rejtőmintáját festék helyett.

Forrás: Reddit

Címlapkép forrása: Ukraine Armed Forces Twitter.