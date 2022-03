Orbán Viktornak is üzent Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

„Magyarország, itt meg kell állnom és őszintének kell lennem. Egyszer és mindenkorra döntést kell hoznotok arról, hogy kivel vagytok” – kezdte a Magyarországról szóló értekezését tegnap Volodimir Zelenszkij.

Hozzátette: járt már Budapesten és szereti a várost, de lenn volt a rakparton is, ahol tragikus élmény volt számára, hogy megtekintette a holokauszt áldozataira megemlékező cipőket. Ezután párhuzamot vont az akkori népirtás és Mariupol ostroma közé.

„Figyelj, Viktor, tudod, mi történik most Mariupolban? Ha tudsz, menj le a [Duna] partra, nézd meg a cipőket és meg fogod látni, hogy ilyen tömeggyilkosságok most is folynak a világban. Oroszország ma is ezt hajtja végre” – mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök ezután kérdőre vonja a magyar miniszterelnököt, hogy miért habozik szankciókat bevezetni, fegyvereket átengedni Magyarországon, illetve miért dilemmázik azon, hogy kereskedjen-e Oroszországgal.

„Nincs ideje dilemmázni. Itt az idő döntést hozni. Hiszünk bennetek, szükségünk van a segítségetekre, hiszünk a népetekben” – mondta Zelenszkij elnök.

Címlapkép: Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu Agency via Getty Images