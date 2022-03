Putyin szerint a Nyugat az orosz kultúra eltörlésére törekszik

Ma megpróbálnak eltörölni egy egész ezeréves kultúrát, a mi népünket

– jelentette ki Putyin arra hivatkozva, hogy nyugati országokban több olyan kulturális eseményt is lemondtak, amelyen orosz művészek léptek volna fel.

Putyin szerint az eltörlendők között vannak olyan híres, már nem élő orosz zeneszerzők, mint Pjotr Csajkovszkij, Szergej Rahmanyinov vagy Dmitrij Sosztakovics.

Az orosz elnök még tovább ment:

szerinte már orosz könyveket és írókat tiltanak be Nyugaton.

Nyugati országokban valóban több kulturális intézmény is bejelentette, hogy lemondja az olyan orosz művészek fellépéseit, akik nyíltan támogatják Putyin politikáját. Így lemondták az orosz sztárkarmester, Valerij Gergijev több koncertjét is, valamint a neves orosz énekesnő, Anna Netrebko sem léphet föl sem a New York-i Metropolitan Operában, sem a Berlini Állami Operában. Több filmfesztivál, így a cannes-i, a torontói és a velencei is bejelentette, hogy csak orosz független filmek versenyezhetnek, valamint az Emmy-díjról is kizárják az állami finanszírozású orosz filmeket. Oroszország az idei Eurovíziós Dalversenyen sem indulhat.

Arról ugyanakkor nincs szó, hogy a Putyin által felsorolt világhírű orosz zeneszerzők műveit ne játszanák, ahogy egyetlen országban sem tiltják be Dosztojevszkij, Tolsztoj, Csehov vagy éppen Bulgakov műveit.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök egy szentpétervári színház megnyitóján Plácido Domingo spanyol operaénekessel és Valerij Gergijev orosz karmesterrel 2013. május 2-án. Forrás: Getty Images